Да не се извършва оценка на въздействието на околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на бункер за нов линеен ускорител на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков“. Това е решила Регионалната инспекция по околната среда и водите.Последно нов линеен ускорител в болницата бе открит през 2015 година. Предвижда се бъдещото съоръжение да се намира до съществуващата сграда на онкоболницата в кв."Аспарухово“. Реализирането на проекта се планира да стане на два етапа, предаде Moreto.net. Първо следва да бъде построен бункерът с прилежащите помещения с топла връзка, а на втория етап да бъде вдигнат 2-етажен стационар.Проектът е разработен спрямо характеристиките на избрания линеен ускорител. Здравното заведение е одобрено за безвъзмездно получаване на апаратурата по Националния план за възстановяване. Обществената поръчка за закупуването й, обявена от държавата, вече е в ход. За да се стигне до предоставяне на ускорителя обаче, трябва до 2026 година да бъдат покрити някои изисквания. Нужно е да бъде изграден бункер, в който да се разположи ускорителят. Трябват още прилежащи технически помещения и стационар. На финансова помощ от Общината за строежа на нужните сгради разчита болницата, стана ясно още през април на заседание на здравната комисия към Общински съвет.През юли местният парламент гласува общинския бюджет за 2025 година и заложи 1.2 млн. лева за изграждане на стационар и бункер с прилежащи помещения.