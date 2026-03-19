В хода на проведения мониторинг по държавен здравен контрол е установен неблагоприятен резултат по показател "микробно число при 37 градуса" в минералната вода от обществена чешма под "Аквариума" (проба, взета на 05.03.2026г.).Измерена е стойност 27 cfu/ml при норма 5 cfu/ml.Издадено е предписание до кмета на община Варна за поставяне на табела, с текст "Водата е негодна за пиене".РЗИ-Варна ще извърши повторен мониторинг на 01.04.2026г. като за получените резултати ще Ви уведомим допълнително.