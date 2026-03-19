РЗИ: Не пийте от тази обществена чешма! Водата е негодна за консумация!
Измерена е стойност 27 cfu/ml при норма 5 cfu/ml.
Издадено е предписание до кмета на община Варна за поставяне на табела, с текст "Водата е негодна за пиене".
РЗИ-Варна ще извърши повторен мониторинг на 01.04.2026г. като за получените резултати ще Ви уведомим допълнително.
