РЗИ със спешно уведомление, заради закриването на детската хирургия във Варна
От РЗИ пишат: На вниманието на гражданите от област Варна във връзка с публикуваната в медиите информация за временно закриване на отделение "Детска хирургия" към МБАЛ "Св. Анна" – Варна от 01.03.2026 г.
РЗИ Варна е уведомила Центърът за спешна медицинска помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти.
Към момента УМБАЛ "Св. Марина" разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции, което е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение. Болницата разполага с разнопрофилни детски отделения, където да се предостави пълно комплексно обслужване на малките пациенти.
Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и доверие в лекарите специалисти!
