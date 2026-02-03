Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Регионалната здравна инспекция излезе със спешно уведомление, заради закриването на важна структура в Окръжна болница във Варна.

От РЗИ пишат: На вниманието на гражданите от област Варна във връзка с публикуваната в медиите информация за временно закриване на отделение "Детска хирургия" към МБАЛ "Св. Анна" – Варна от 01.03.2026 г.

РЗИ Варна е уведомила Центърът за спешна медицинска помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти.

Към момента УМБАЛ "Св. Марина" разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции, което е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение. Болницата разполага с разнопрофилни детски отделения, където да се предостави пълно комплексно обслужване на малките пациенти.

Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и доверие в лекарите специалисти!