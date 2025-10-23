Експерти на Районната здравноосигурителна каса стартират поредица открити срещи с граждани. Идеята е здравноосигурените лица да се запознаят в достъпна форма с правата, които им предоставя институцията. Първата дискусия се проведе в Дома за възрастни хора "Гергана“, а националната кампания е под надслов "НЗОК за теб“.В разговора акцентът падна основно върху системата на профилактичните прегледи, заложени в Националния рамков договор, както и върху начина гражданите, които имат нужда, да получат помощни средства по линия на Здравната каса.Въпросите на възрастните хора бяха свързани най-вече с възможностите, които предлага РЗОК – Варна, за ползване на дентални услуги. Специално внимание беше обърнато на зачестилите в последно време телефонни и интернет измами и как най-лесно хората да се предпазят от тях.Срещите на експерти от РЗОК – Варна, ще продължат с дискусии във варненските университети.