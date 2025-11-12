Сдружение "Моят град“ в партньорство с БНТ Варна организира работилница на тема "Местните медии и гражданското общество срещу дезинформацията“. Събитието събра граждански организации, журналисти и комуникационни специалисти, които обсъдиха ключови въпроси относно дезинформацията и доверието в новините.<аботилницата започна с представянето на първия регионален анализ, озаглавен "Извън балона: Как гражданите на Варна избират и вярват на новини“, публикуван от Сдружение "Моят град“. Участниците имаха възможността да се включат в панелни дискусии, където бяха разгледани примери за дезинформация в региона и локалните стратегии на медиите за справяне с фалшивите новини.Дискусиите завършиха с обмен на идеи за бъдещи действия. Подчерта се, че борбата с дезинформацията изисква общи усилия. Темите, които бяха обсъдени, включват:- Гарантиране на сигурността на информацията: Необходимо е въвеждането на "превантивна имунизация“ срещу дезинформацията, което включва фактчекване и етикети в социалните мрежи, указващи, че информацията може да е спорна.- Програми за медийна грамотност: Важно е да се развият обучителни програми, съобразени с различни целеви групи, като ученици и рискови групи.- Инвестиции в технологии: Използването на специализирани софтуерни решения за проверка на факти и разпространение на информация.- Необходимост от законодателни промени: Законодателството трябва да защитава свободата на словото, но също така да попречи на разпространението на злонамерени новини.- Инструменти за премахване на фалшива информация в интернет: Разработка на технологии за идентифициране на недостоверно съдържание.Сред конкретните предложения на участниците беше и идеята за локална кампания, която да информира гражданите чрез уебстраниците на общинските и държавни структури за превенция на дезинформацията.Работилницата е част от инициативата "Варна действа: младежи, медии и институции срещу дезинформацията“, EUV/241 която се изпълнява в рамките на проект "Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).