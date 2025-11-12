Работилница във Варна обедини усилия срещу дезинформацията
<аботилницата започна с представянето на първия регионален анализ, озаглавен "Извън балона: Как гражданите на Варна избират и вярват на новини“, публикуван от Сдружение "Моят град“. Участниците имаха възможността да се включат в панелни дискусии, където бяха разгледани примери за дезинформация в региона и локалните стратегии на медиите за справяне с фалшивите новини.
Дискусиите завършиха с обмен на идеи за бъдещи действия. Подчерта се, че борбата с дезинформацията изисква общи усилия. Темите, които бяха обсъдени, включват:
- Гарантиране на сигурността на информацията: Необходимо е въвеждането на "превантивна имунизация“ срещу дезинформацията, което включва фактчекване и етикети в социалните мрежи, указващи, че информацията може да е спорна.
- Програми за медийна грамотност: Важно е да се развият обучителни програми, съобразени с различни целеви групи, като ученици и рискови групи.
- Инвестиции в технологии: Използването на специализирани софтуерни решения за проверка на факти и разпространение на информация.
- Необходимост от законодателни промени: Законодателството трябва да защитава свободата на словото, но също така да попречи на разпространението на злонамерени новини.
- Инструменти за премахване на фалшива информация в интернет: Разработка на технологии за идентифициране на недостоверно съдържание.
Сред конкретните предложения на участниците беше и идеята за локална кампания, която да информира гражданите чрез уебстраниците на общинските и държавни структури за превенция на дезинформацията.
Работилницата е част от инициативата "Варна действа: младежи, медии и институции срещу дезинформацията“, EUV/241 която се изпълнява в рамките на проект "Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
