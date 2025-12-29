Радко Мурзов представя днес юбилейния си каталог в Градската художествена галерия на Варна
Луксозното издание е плод на дългогодишен труд, събира в себе си представителна част от произведенията на Мурзов и запознава читателя с творческата философия на автора. Включва
критически анализи на изкуствоведи и интелектуалци. Специално място сред тях заемат текстовете на проф. Иван Маразов и поета Владимир Стоянов, които изследват митологичните, духовните и поетични пластове в живописта на художника.
Проф. Иван Маразов обобщава: "В новия си юбилеен каталог Радко Мурзов ни предлага да тръгнем по неговия път през десетилетията и заедно с него да минем през различни епохи, да усетим дъха на времената, красотата на света в динамиката на неговото разнообразие. Неговите стремежи, чувства, откровения, идеали. И преданост към избрания път в изкуството. А този път е широк и дълъг, както в живописта, така и в графиката и рисунката... Наистина в творчеството на Радко Мурзов могат да се отделят различните жанрове на портрета, пейзажа, натюрморта и фигуралната композиция... Но най-често те губят границите на своята определеност и се смесват в картини - видения. Така се появяват цикли - живописни и графични, в които една тема се развива в различни аспекти и преминава в различни смислови измерения, като запазва стиловата общност...
Въпреки стиловото разнообразие в отделните цикли, във всяка картина присъства онова "свое“, което позволява да я припознаем като творба на Радко Мурзов. Всяка картина разкрива нов аспект от богатата душевност на художника, от интелектуалното усилие да разбере света и да си построи свой свят, далеч по-съвършен от този, в който живеем.“ Владимир Стоянов намира поетичен образ за изданието: "Затова и този каталог на художника Радко Мурзов наричам за себе си небесен харман, изкристализирала азбука на преживяното и премисленото, където се чувствам българин."
Изданието се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Култура" на Община Варна.
Изложбата и каталогът бяха повод за интервюто на Нина Локмаджиева с Радко Мурзов.
Г-н Мурзов, какво стои зад заглавието "Инвенции и реалности“ и как тази двойственост отразява Вашето художествено мислене?
Заглавието обединява двата полюса на моята творческа природа. От едната страна са инвенциите – хаотичните, едва доловими очертания, асоциативните състояния, идващи от интуицията и вътрешните преживявания. Това е природата вътре в мен.
От другата страна стоят реалностите – конкретните, веществени форми на света: натюрморт, пейзаж, портрет. Там не измислям – търся характер, истина, чувственост. Цял живот се движа между тези два полюса. В едно свое слово казвам: "Модерното и реалното са като полюсите на един магнит – привличат се и се отблъскват едновременно, а аз съм по средата.“
Вие често говорите за портрета като за любима форма. Как се роди тази връзка?
Още във втори курс в Академията моите преподаватели академик Илия Петров и Ненко Балкански ме оцениха с "отличен“ за портрет. Илия Петров каза: "Това момче е роден портретист“, а Ненко Балкански – че рядко среща такова чувство за портретност. Това е оценка, която ме съпътства цял живот и ме прави особено взискателен към жанра. За мен добрият портрет трябва да се придържа към натурата и да предава характера – физически и духовен.
Кои периоди от Вашето творчество са проследени в изложбата?
След Академията естествено започнах с реалистичния период, свързан с влиянието на съветската методика – истинност на натурата, теми от работническия живот. Това продължи до 1985 г.
След това съдбата ме срещна с изложбата “Художникът на работа в Америка". Представиха филм пред нас художниците в Двореца на културата и спорта и аз видях, че освен на статива, освен от правене на скици от натура и сглобяване на композиция, може да се рисува и спонтанно, дори и на земята. И тогава започнах работа с разливане върху земята, така се родиха първите мои инвенции. За мен това беше един голям скок. След 1989 г. започнах този цикъл с инвенциите и асоциативния способ на изобразяване на нещата - много компоненти, събрани в една картина, което е трудно живописно да се съчетае. Той беше предшестван от графичен цикъл “Инвенции", в който рисунката също беше асоциативна, с различни материали.
След една операция по-късно аз се качих горе в ателието и окрилен от това, че съм жив, че мога да работя, започнах да рисувам с каквото ми попадне в ръцете - молив, флумастер, темперна боя. Така се родиха рисунките, които нарекох “Измерения". А след това, гледайки цветовете на мидичките сред пясъка на плажа, исках да изобразя тези нежни преливащи се съчетания. Така започна другият ми период - “Бели измерения" - живописен цикъл с маслени бои, с лека тоналност в меки тонове, които преминават един в друг, а рисунката е линейна, като в японските гравюри. Това беше през 90-те години.
Предпоследният ми цикъл е графичен, нарича се “Пространства" - абстрактна е трактовката - почти няма линейна рисунка - големи формати с темперни бои и моя авторска техника. Последният ми цикъл, който стои много особено, е “Кристализация" от 2023 г., показван в галерия “Графит" и в Музея "Земята и хората“.
В тази моя изложба в Градската художествена галерия на Варна показвам творби от всички тези цикли - отсял съм най-доброто от тях за ретроспекцията.
Как бихте описали своя път през тези различни стилове във Вашето творчество?
Аз не приемам стилът на един художник да е само в една техника. Едностилни изложби се правят лесно, защото те са подчинени на една техника. Някои художници рисуват така цял живот и като видиш видиш веднъж картина от една изложба, знаеш, че може да се повтори и в друга. Не е в моя натюрел това. Както обичам да казвам – художникът е като златотърсача. Единият копае дълбоко на едно място, другият на няколко. Аз съм от втория вид. Всяка техника подчинявам на някакво чувство, на някаква идея.
Какво бихте искали зрителят да отнесе със себе си след срещата с Вашата юбилейна експозиция?
Мисля, че това е стремежът към красивото, което е в природата, в живота - това е основното послание на моята изложба. Винаги съм се стремял към красивото в естетиката и към доброто в етиката. Нека доброто побеждава в живота, и красивото – в картините ми и в изкуството.
