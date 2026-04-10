От 10 до 13 април 2026 г. включително паркирането в зоните за кратковременно платено паркиране във Варна – "синя зона“ и "зелена зона“ – ще бъде безплатно за всички шофьори. Това съобщиха от ОП "Общински паркинги и синя зона“, като мярката важи както за варненци, така и за гостите на града по време на великденските празници.

Безплатният режим обхваща всички обозначени сектори за кратковременно платено паркиране в рамките на двете зони, което означава, че в посочения период водачите няма да дължат такса за престой.

От общината обаче подчертават, че освобождаването от заплащане не отменя действащите правила за спиране и паркиране. Нарушенията ще продължат да се санкционират съгласно общинските разпоредби, а при необходимост неправилно паркирани автомобили ще бъдат репатрирани с "паяк“.

Обичайният платен режим в "синя“ и "зелена“ зона ще бъде възстановен на 14 април със стандартното работно време и условия за паркиране.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към ОП "Общински паркинги и синя зона“ на телефон 070 070 352.