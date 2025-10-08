ЗАРЕЖДАНЕ...
Радват ценителите на изкуството във Варна с живопис на Иван Стратиев
Творчеството на Иван Стратиев е разнолико и обширно, както по отношение на техника, така и като въздействие и внушение, а едновременно с това е открояващо се и силно разпознаваемо. Воден от своята любознателност и интереса си към изследване на природата, Стратиев създава пейзажи – на пръв поглед съвсем реалистични, но всъщност със скрити образи, символи, отражения, които объркват съзнанието на зрителя, остане ли загледан известно време. Класическите му, пищни натюрморти, будещи възхищение с ювелирна точност на детайла, често изненадват с необичайни предмети, включени в иначе стандартната класическа композиция. Селектирани са и картини с друг любим за Стратиев приом – плетеница от полу-абстрактни елементи, образуващи своеобразен лабиринт от форми, каращ сетивата ни да губят ориентир за време и пространство.
В тази изложба водата е доминираща тема, както в морските пейзажи със слънчеви отражения, загадъчни острови и каменни форми, така и в пейзажите от Италия до натюрмортите, където водата е в съд с цветя. Темата той не разглежда философски и аналитично изследователски, а през очите на съзерцател на природата, който притежава таланта да пресъздаде конкретен емоционален момент по въздействащ начин с отличителния си почерк на поанталист.
Завидни са не само майсторските умения на автора, но и неговата последователност, пунктоалност и най-вече постоянството с които подхожда дори и в оформлението на всяка творба. Процесът на подписване, датиране и номериране на творби е превърнат от Стратиев в ритуал - под формата на анаграма на гърба на всяко платно е закодиран неговият "паспорт“. Отново с това лично отношение, подхожда авторът и в тази експозиция, където творбите са така селектирани, че да загатват пътя през който преминава една творба от рисунка до маслена живопис; от свободно платно до рамкирано произведение. В настоящата експозиция са включени и няколко графики от цикъл с фигурални композиции, като препратка към богатството и разнообразието на графичните техники, който жанр той обича.
Рисуването на Стратиев не е стихийно, то е премислено и премерено. Така целият емоционален заряд е закодиран в образите и предметите. Той подхожда с еднакво, почти педантично внимание към детайла и в пищния натюрморт с огромно изобилие от плодове върху ръчно плетена дантела, и в минималистичното изображение на един единствен нар с неговото отражение за фон.
Дори пейзажите му лесно събуждат емоции у наблюдаващия, защото макар конкретни, извикват у всеки зрител личен спомен – малка слънчева улица, цветни сгради, самотно дърво – все носители на определено чувство в конкретен момент без значение от тяхното местоположение.
Както самият автор споделя “един дребен детайл може да те вкара в мисли, Някой път всичките елементи имат значение.“ Според Стратиев: "Всяко произведение на изкуството - всяка картина, музика, поезия, литература, на базата на емоционалността на художника се зарежда с определена емоция. И тази емоция се предава и въздейства върху зрителите. Има неща, които носят позитивност, има такива, които носят отрицателна емоция. Но за да преживее публиката един катарзис трябва да прочете по-сериозна литература и да види и по-сериозно произведение.“
Заповядайте на откриване на изложбата на 10.10.2025 /петък/ от 18:00 ч., когато заедно с Иван Стратиев ще споделим емоциите да надникнем в света на неговите "Вариации“!
Експозицията може да бъде видяна от 10-ти до 31-ви октомври 2025 г. в изложбената зала на галерията във Варна, ул. Драгоман 12, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.
Изложбата "Вариации“ на Иван Стратиев се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ към МК.
