Селекция с въздействащи откъси от творби на Джузепе Верди ще поднесат на 10 октомври, рождения ден на великия композитор, изявени солисти от Варненска опера. Оркестъра ще дирижира Кръстин Настев, а ръководител на хора е Теодора Георгиева. Сопраните Йоана Железчева и Линка Стоянова, тенорите Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз и басът Деян Вачков ще изпълнят арии и дуети от "Макбет“, "Бал с маски“, "Трубадур“, "Травиата“. Хорови откъси и емблематични арии на Банко и Макдъф от "Макбет“ са включени в програмата в изпълнения на Деян Вачков и Рейналдо Дроз. С красиви арии на Амелия от "Бал с маски“ ще чуем Йоана Железчева и Линка Стоянова. Завладяващата "Di quella pira“ от "Трубадур“ ще звучи с гласовете на Валерий Георгиев и хористите на Варненска опера.От оперния театър канят всички любители на музиката на Верди да отпразнуват годишната от рождението му и да си подарят музикално преживяване с бисери от ненадминатото му творчество.Празникът ще бъде на 10 октомври, от 19 часа, на Сцена Филиал.