На 2 март Варненската опера ще поднесе на публиката най-обичаната българска оперета "Българи от старо време“ от Асен Карастоянов. Представлението неслучайно е в навечерието на Националния празник на България – 3 март. Създадена по едноименната повест на Любен Каравелов, творбата е ярък музикално-театрален разказ за българския дух, традициите и неподражаемата ни народопсихология. Искрящият хумор, колоритните образи и живата музика превръщат спектакъла в поклон към българската идентичност с весело намигване към съвременността.Под диригентството на Стефан Бояджиев и в режисурата на Николай Априлов сцената ще оживее с колоритните персонажи на Каравеловия свят. В образа на Дядо Либен ще се превъплъти Иво Танев, а неговият вечен опонент Хаджи Генчо ще бъде пресъздаден от Владислав Карамфилов – Въргала. Жана Костова и Стефан Петков ще са влюбените Лиляна и Павлин, а двойката в живота Лилия и Велин Михайлови ще са двойка и на сцената, в силно комичните образи на Янка и Иван. В ролите на възрожденските матрони Дела и Цона са Милена Захариева и Благовеста Статева. В "Българи от старо време“ участва и Танцов ансамбъл "Одесос" при МВР – Варна в ръководител Радослав Иванов.Празнувайте с Варненска опера и един от най-веселите спектакли с изключителни характери, красива музика, фолклорни танци и неповторимо настроение.