Паметник на канас юбиги Аспарух ще бъде издигнат в едноименния варненски район. На редовното си заседание Общинският съвет даде съгласието си за поставянето на монумента в район "Аспарухово“.Предвижда се паметникът да бъде поставен на централно място в квартала – в близост до районното кметство.Автор на статуята е доц. Николай Нинов – известен варненски скулптор. Инициативата за поставянето на паметника на основателя на българската държава е сдружение "Тук ще бъде България“.