Хора от район "Владислав Варненчик" съобщиха за назряващ проблем в квартала им, научи Varna24.bg.

Мъж разказа, че след въвеждането на Зелена зона, значително са намалели местата за паркиране в района. "Много хора преместиха колите си, които не карат, в квартала ни, за да не плащат зона", сподели той и допълва, че това значително е влошило ситуацията с паркиране в квартала.

"Дано се вземат мерки", казва още човекът като напомня, че и до сега паркирането е било затруднено, а места не винаги е имало за всички живущи.