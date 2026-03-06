Районен съд - Варна осъди 33-годишна жена от Русе за измама
©
Подсъдимата се регистрирала като потребител "Ivelina" в интернет сайт за запознанства и се представяла за жена, която търси мъж за сериозни oтнoшeния. Тя успяла да заблуди четиримата потърпевши - от Пловдив, Великотърновско, Плевенско и от Варна, относно действителната си самоличност, здравен статус и имотно състояние, твърдейки пред всеки поотделно, че възнамерява да се срещнат и да поддържат сериозна връзка, като при осъществените многобройни контакти през интернет ги убедила да ѝ изпращат парични суми за лечение, лекарства, квартира и др., чрез системата за парични преводи "Изипей“. По този измамлив начин подсъдимата причинила на четиримата пострадали имотна вреда в общ размер на 36 950 лева.
33-годишната жена е неосъждана. Към момента причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Делото приключи с постигнато между страните и одобрено от съда споразумение. Районен съд – Варна наложи на подсъдимата наказание от 10 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. Тя приема да заплати и сторените по делото разноски.
Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Варна: Всяка инициатива на Европейския съюз за Черномор...
19:47 / 05.03.2026
Община Варна участва в 60-ото издание на туристическата борса в Б...
20:25 / 04.03.2026
Първата група български граждани от Близкия изток вече пътуват къ...
10:31 / 04.03.2026
Първият полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна дне...
08:54 / 04.03.2026
Варненци остават без ток утре
21:08 / 03.03.2026
Варна отбеляза Националния празник с тържествена заря-проверка
20:56 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.