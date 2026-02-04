Във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ започна първи ранен прием на кандидат-курсанти в специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – специализации "Корабоводене за ВМС“, "Корабни машини и механизми за ВМС“, "Мехатроника“, "Кибероперации“ и "Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“, съобщиха от вуза.За поредна година военните специализации провокираха голям интерес сред младежите. Над 80 младежи от различни градове заявиха желание да се обучават в Морско училище.