На 20 март 2026 г., екипът на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани реагира на тревожен сигнал за открити мъртви диви животни по Северното Черноморие, съобщи BTV. Припомняме, че в района на Шабла и Дуранкулак бяха намерени труповете на над 300 средиземноморски буревестници и 9 морски бозайника. Ветеринарни специалисти от Спасителния център и Тракийския университет извършиха обстойни изследвания и резултатите са категорични - животните са загинали вследствие на заплитане и удавяне в рибарски мрежи, докато са се хранили.

Данните от некропсията сочат, че:

- животните са били в добро общо здравословно състояние;

- в стомасите им е открита храна (предимно риба от вида хамсия), което показва, че са се хранили малко преди инцидента;

- открити са следи по телата на морските бозайници, съответстващи на контакт с рибарски мрежи: отпечатъци по кожата, отрязани опашки.

При направените изследвания са установени характерни признаци на задушаване (асфиксия), което потвърждава, че причината за смъртта е свързана с невъзможност животните да изплуват и да поемат въздух. А наличието на диатомни водорасли при лизиране на паренхимните органи с киселина е сигурен признак за удавяне.

Случаят отново насочва вниманието към необходимостта от устойчиви практики в риболова и по-добра защита на морските видове, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще, които освен че отнемат животи, са травмиращи както за природолюбители, така и за самите рибари.

Припомняме, че Сдружение Зелени Балкани работи по проблема с приулова на морски бозайници при риболова с дънни хрилни мрежи за калкан от години. През 2022 г., резултатите от проведените тестове на различни модели акустични репелентни устройства (пингъри), които предотвратяват заплитането на китоподобни в рибарските мрежи бяха обобощени в доклад, който беше предоставен на компетентните институции – Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарско и аквакултури.