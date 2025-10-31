179 са педагогическите специалисти, без опит като преподаватели, които започнаха работа в учебни заведения и центрове за обучение в област Варна през настоящата учебна година. Много от тях днес станаха част от традицията да бъдат поздравени на специално тържество, от д-р Ирена Радева – началник на РУО – Варна и от областния управител професор Андрияна Андреева.В големия салон на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски“ във Варна, новоназначените учители получиха символичен ключ към сърцата и умовете на своите възпитаници, както и нарочно изработен свитък с послание от областния управител."Държавата чрез своите институции ще подкрепя Вашите усилия и Вашия път в учителството“, каза в своето обръщение към младите преподаватели д-р Радева. Тя отбеляза, че всички от системата на образованието разчитат на младостта, защото тя носи промяната, нещо по-добро, което надгражда създаденото преди нас."Да си учител през XXI век е предизвикателство, вдъхновение, търпение, грижовност, безкрайно много знания, отдаденост и любов“, каза професор Андреева. "Бъдете готови да не пестите емоциите си, да бъдете педагози, психолози, естети и изповедници. Бъдете щедри на време, защото учителството е денонощна отдаденост. Виждайте и зачитайте малките успехи, защото всяко дете се развива с различно темпо. Не забравяйте, че ще оставите следи в живота на учениците, а много от тях ще запишат вашите думи в сърцето си“, каза още проф. Андреева. Тя посъветва младите педагози да търсят баланса между професионалния и личния си живот, за да имат енергията да вървят по избрания път.От новоназначените педагогически специалисти петнадесет са бивши ученици на образователната институция, където са започнали работа, а десет са деца на педагози. С част от екип на ОДК - Варна е заснел филм, с автор Емилиян Ялъмов, който бе прожектиран на срещата.Тържество в чест на новопостъпилите във Варненска област педагози се прави за трета поредна година от Регионалното управление на образованието в навечерието на Деня на народните будители.