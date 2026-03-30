Растящ интерес от Полша очертават позитивни перспективи за туризма във Варна
Форумът във Вроцлав тази година привлича рекордните 249 изложители от цял свят и предлага богато разнообразие от туристически продукти и услуги. Той е утвърдена платформа за срещи между професионалисти от сектора и широката публика, които търсят информация за актуалните тенденции, нови дестинации и възможности за пътуване.
Участието на Община Варна е насочено към утвърждаването на града като конкурентна и многопластова туристическа дестинация – не само за морски туризъм, но и за културен, СПА и уелнес, винено-кулинарен и събитиен туризъм. Специален акцент се поставя върху популяризирането на директните полети до Варна и насърчаването на целогодишни пътувания от полски туристи
През последните години Полша се утвърждава като един от най-бързо развиващите се пазари за изходящ туризъм в Европа, а за България и черноморските ни курорти – като ключов емитивен пазар в Централна Европа. Данните показват стабилен ръст на интереса: през 2025 г. полските туристи формират около 6% от всички посетители на територията на община Варна. Само през изминалата година във Варна са реализирани близо 380 хиляди нощувки от над 57 хиляди туристи от Полша, което е ясен индикатор за доверието към дестинацията. Средната продължителност на престоя им е около 7 дни.
Съществен принос за тези резултати има подобрената транспортна свързаност между Полша и Варна. От 12 април до 24 октомври ще се изпълняват директни полети до Летище Варна от ключови полски градове като Варшава, Гданск, Краков, Вроцлав, Познан и Катовице. Улесненият достъп създава отлични предпоставки за още по-силен туристически сезон и засилва интереса към региона както за летни почивки, така и за специализирани форми на туризъм извън пиковите месеци.
С комбинацията от богато културно наследство, разнообразни туристически продукти и все по-добра достъпност, Варна затвърждава позициите си като предпочитана дестинация за полските туристи и очаква успешен сезон през 2026 година, съобщиха от дирекция "Туризъм" към Община Варна.
