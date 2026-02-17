Разбиха голяма и модерна наркооранжерия във Варна
© МВР-Варна
Установени са помещения, преобразувани в модерно оборудвана вътрешна оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. В тях полицаите намерили над 250 растения, засети в саксии.
Те са иззети, както и професионална вентилационна, и осветителна система, техника за поддържане на микроклимата, и оборудване за автоматизирано напояване.
Образувано е досъдебно производство под надзора на компетентната прокуратура.
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
