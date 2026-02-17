Мъж на 40-годишна възраст е задържан в ареста на Второ РУ във Варна. Вчера криминалисти го заловили, след претърсване в обитаваното от него жилище.Установени са помещения, преобразувани в модерно оборудвана вътрешна оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. В тях полицаите намерили над 250 растения, засети в саксии.Те са иззети, както и професионална вентилационна, и осветителна система, техника за поддържане на микроклимата, и оборудване за автоматизирано напояване.Образувано е досъдебно производство под надзора на компетентната прокуратура.