Специализираната полицейска операция по противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества бе реализирана вчера на територията на ОДМВР – Варна, след осъществено продължително наблюдение на обекта. В хода на полицейските действия е извършено претърсване на адрес в кк "Чайка".Там полицаите откриха три помещения за отглеждане на растения от рода на конопа и едно - предназначено за сушене на растенията. Приспособените оранжерии били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността - лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и др. Иззети са 700 канабисови растения, в различен стадий на развитие. В къщата са намери и над килограм суха тревиста маса.Жена на 40 – годишна възраст, живееща в имота е задържана в полицейския арест за срок до 24 часа, като съпричастна към престъпното деяние. По случая е образувано досъдебно производство по чл.354а от НК. Работата по документирането му продължава под наблюдението на Окръжна прокуратурата.