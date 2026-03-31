Разбиха голяма наркооранжерия във Варна
Там полицаите откриха три помещения за отглеждане на растения от рода на конопа и едно - предназначено за сушене на растенията. Приспособените оранжерии били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността - лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и др. Иззети са 700 канабисови растения, в различен стадий на развитие. В къщата са намери и над килограм суха тревиста маса.
Жена на 40 – годишна възраст, живееща в имота е задържана в полицейския арест за срок до 24 часа, като съпричастна към престъпното деяние. По случая е образувано досъдебно производство по чл.354а от НК. Работата по документирането му продължава под наблюдението на Окръжна прокуратурата.
