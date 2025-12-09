Разчистват канали и деретата във Варна
Община Варна има договор с фирмата-изпълнител със срок за изпълнение шест месеца – от края на ноември 2025 г. до май 2026 г. Дейностите включват премахване на битови и растителни отпадъци, суха и паразитна растителност, наноси и земни маси.
В момента се работи по почистването на дерето в село Константиново, както и на канавката, успоредна на бул. "Васил Левски“ в район "Одесос“. Предстои влизане на екипите и в районите "Аспарухово“ и "Младост“. Първо се премахва растителността, след което се включва и тежката техника, за да се изчистят наносите.
Приоритетно ще бъдат обработвани места, посочени от директора на Басейнова дирекция "Черноморски район“, както и участъци с подадени сигнали от граждани или установени при проверки на общинската администрация.
Почистването се следи стриктно – контролът преди, по време и след извършване на дейностите се осъществява от еколози на Община Варна и инспектори "Екологичен контрол“ от районните и кметски администрации.
