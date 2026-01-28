Разчистват опасни саморасли дървета край канал във Варна
Те се намират в непосредствена близост до важния канал между бул. "Цар Освободител“ и ул. "Коста Цонев“, в участъка от ул. "Поп Димитър“ в посока бул. "Христо Смирненски“.
Това са част от дейностите, които районите администрации изпълняват във Варна. Припомняме, че през миналата събота край ОУ "Елин Пелин“ бе извършена резитба на клоните на опасна топола, като всички отрези бяха обработени със земеделска замазка, съгласно изискванията за съхраняване на дърветата.
