Разчистване на потенциално опасни саморасли дървета се извършва в район "Младост“, видя репортер наТе се намират в непосредствена близост до важния канал между бул. "Цар Освободител“ и ул. "Коста Цонев“, в участъка от ул. "Поп Димитър“ в посока бул. "Христо Смирненски“.Това са част от дейностите, които районите администрации изпълняват във Варна. Припомняме, че през миналата събота край ОУ "Елин Пелин“ бе извършена резитба на клоните на опасна топола, като всички отрези бяха обработени със земеделска замазка, съгласно изискванията за съхраняване на дърветата.