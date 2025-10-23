ЗАРЕЖДАНЕ...
Разчистват сметище, което да се превърне в гробищен парк във Варна
Членовете ѝ дадоха своето съгласие неразпределената печалба на общинското дружество "Обреди“ към 31 декември 2024 г. да бъде използвана за частично премахване на натрупаните отпадъци в гробищен парк "Запад“ в с. Тополи. За периода 2015–2024 г. натрупаната печалба на дружеството възлиза на малко над 780 000 лева.
Основната част от средствата ще бъде инвестирана в разчистването на сметището, образувано в рамките на гробищния парк, за което има предписание от РЗИ – Варна. То е на площ от около 6 дка, а след почистването му ще освободи терен за близо 1000 нови гробни места, което ще облекчи недостига на площи, заяви в зала "Пленарна“ управителят на "Обреди“ Тодор Генков.
Около 90 хил. лева от средствата ще бъдат отделени за закупуване на химически препарати, необходими за поддръжката на басейните от ПК "Приморски“. Това предложение вече получи одобрението на комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна.
