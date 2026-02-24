Разкриха какво ще бъде направено на Крайбрежната алея до 15 май
До 15 май ще бъде изградено и укрепването на ската, към който ще бъде изградена новият асансьор от зоната под Делфинариума към Крайбрежната алея. Самото му изграждане ще остане за след активния туристически сезон. Целта е до 3 години, ако няма някакви форсмажорни обстоятелства, проектът "Алея Първа“ да приключи.
Припомняме, че в началото на миналата година стартира изграждането на канализация в района. Тя е от приоритетно значение за развитието на тази част от града, като това включва и изграждане на необходимите съоръжения за отвеждане на отпадните води до КПС Акациите. Едновременно с реализирането й ще бъде направена и пешеходната зона на Крайбрежната алея. Ще бъде изградена нова тротоарна настилка с широчина от 2 м. и дължина от 1 195 л.м. На нея ще бъдат оформени места за отдих и ще се монтират 49 нови стълба за алейно осветление.
Строителните дейности ще се реализират по протежение на Крайбрежната алея и в района на Шокъровия канал. След приключване на работа ще се озелени зоната КПС Шокъров канал с жив плет и ще се възстановят зоните, в които е била разположена строителната механизация.
Проектът решава проблеми, свързани с липсата на адекватна канализация и водоснабдяване на зоната; недостатъчни не недобре организирани пешеходни пространства; липса или лоша осветеност на района при голяма концентрация на посетители в тъмната част на денонощието; компрометирани участъци от пътното платно и брегозащитното съоръжение. Реализацията му пряко оказва влияние върху опазването на околната среда, безопасността и комфорта на гражданите и изграждане на адекватна инфраструктура за развитието на крайбрежната зона.
