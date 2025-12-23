Различни наказания наложи Районен съд – Варна на двама души за държане на наркотици
Също за държане на наркотик, Варненският районен съд наложи наказание от 3 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок на 35-годишен мъж, хванат с високорисково наркотично вещество на 30 март 2024 г. При проверка на тази дата у него са открити опаковки с марихуана, на обща стойност за около 43 лева. Подсъдимият е осъждан.
Веществените доказателства по делата – опаковките и остатъците от наркотичните вещества се предават за унищожение. Съдебните актове са окончателни и влизат в сила веднага.
