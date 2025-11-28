В хода на предприетите действия по образувано досъдебно производство, служители на Първо РУ, са задържали за срок до 24 часа, 25 – годишен мъж, известен на МВР.Вчера служителите на реда проверили нарушителя и намерили в него наркотични вещества. Последвало претърсване в дома на мъжа, където криминалистите намерили и иззели кокаин, марихуана, метамфетамин, ледокаин – за премесване, електронна везна, около 8 000 лева и известна суми в евро.Действията по разследване продължават под надзора на прокуратурата.