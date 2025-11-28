Различни видове наркотици, пари и електронна везна са открити в дома на варненец
Вчера служителите на реда проверили нарушителя и намерили в него наркотични вещества. Последвало претърсване в дома на мъжа, където криминалистите намерили и иззели кокаин, марихуана, метамфетамин, ледокаин – за премесване, електронна везна, около 8 000 лева и известна суми в евро.
Действията по разследване продължават под надзора на прокуратурата.
