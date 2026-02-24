Първите достъпни туристически маршрути във Варна, адаптирани за хора с двигателни затруднения, бяха официално представени по време на конференция по повод Международния ден на екскурзовода и 35-годишнината от създаването на Съюза на екскурзоводите в България. Инициативата за достъпна културна и туристическа среда е елемент от политиката на съюза, свързана със социалната ангажираност на професията "екскурзовод“. Изработването на маршрутите е с финансовата подкрепа на Община Варна.Първият от адаптираните туристически маршрути е с дължина 2 км и е наречен "Варна за всички: Централна градска разходка“. Започва от Катедралния храм "Свето Успение Богородично“, който е напълно достъпен за хора с инвалидни колички, преминава през Юнашкия салон, Градския часовник, барелефа на цар Борис III и паметника на цар Калоян, Градската градина, площад "Независимост“, пешеходната част на бул. "Княз Борис I“. Разходката включва разглеждане на емблематични за града ни скулптури и паметници - като паметника на арх. Дабко Дабков, скулптурите "Рибаря и златната рибка“ и ,,Разходка‘‘, паметниците на Стефан Караджа, Махатма Ганди, Добри Христов и Кирил Шиваров, които обединяват културното, духовното и художественото наследство на Варна. Разходката завършва при вход-портала на Морската градина – естествен преход към най-големия парк на града, откъдето всеки може да продължи по равните алеи и да се насладите на красивата морска панорама.Централната градска част е подходяща за хора с двигателни увреждания и предлага условия за комфортно придвижване, съчетавайки достъпна среда с автентични исторически и културни преживявания. Маршрутът е предвидил безопасно преминаване на кръстовища и светофари, посещение на обекти с осигурена достъпна среда, подходящи места за кратка почивка и снимки.Вторият адаптиран маршрут е с дължина 3,8 км в Морската градина на Варна. Специално са подбрани равни и широки алеи, минимални денивелации, добра настилка и възможности за почивки, за да се осигури спокойно придвижване с инвалидни колички, детски колички и помощни средства. Всички спирки са на открито или с предварителна проверка за достъпност, което гарантира комфорт и сигурност за посетителите. Разходката започва от колонадата на входа и преминава през емблематичната сграда на Морското казино, паметника на Иван Вазов, Алея на Възраждането, Пантеон и Алея на космонавтите, Зоологическата градина, Планетариум и паметник на Николай Коперник, релефен модел на Черно море и сградата на Аквариума, Кораб "Дръзки“ и Военноморски музей.По време на конференцията, организирана от Съюза на екскурзоводите в България и Агенция за икономическо развитие – Варна, с подкрепата на Община Варна, беше обсъдена ролята на екскурзоводите като ключови посредници между културното наследство и обществото, както и темите за устойчивото развитие на туризма като водещ икономически отрасъл за Варна и региона.