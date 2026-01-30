Създават работна група по проект за изследване на критичната инфраструктура и управление на риска в сферата на сигурността във Варна. Целта е да се обследва, чрез симулация, тествана в лабораторни условия, състоянието на изградените важни обекти, на които ще бъдат проиграни сценарии за действие при евентуални кризи от граждански и военен характер.Съставът на групата бе обсъден на работна среща с участието на заместник-кмета по обществен ред и сигурност Илия Коев. Проектът ще се реализира от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ с ръководител капитан I ранг Недко Димитров – декан на Навигационния факултет във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“.На срещата, проведена в зала "Варна“, в сградата на общинската администрация, присъстваха представители на ОД на МВР, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, общинското предприятие "ТАСРУД“, както и експерти от общинската администрация от отделите "Отбранително-мобилизационна подготовка“ и "Дейности по защита на населението“, "Видеонаблюдение“.По време на срещата стана ясно, че участниците могат да предложат обекти от критичната инфраструктура, за които Висшето военноморско училище да изготви дигитални 3D модели. Те ще бъдат тествани в лабораторни условия. Ще бъде направен анализ на състоянието на изградената симулационна среда, оценка на риска и ще бъде разработена методика за реакция при евентуални кризи от граждански и военен характер. Ще се проиграят сценарии по управление на риска в сферата на сигурността и безопасността на територията на община Варна.Предложените от страна на Община Варна обекти включват Аспаруховия мост, охранителните канали, както и тръбопровода във Варненското езеро. Резултатите от предложенията на различните институции, както и съставът на работната група, ще станат ясни на следваща среща между заинтересованите страни.