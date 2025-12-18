Местният парламент одобри разкриването на шест нови щатни бройки в Комплекса за социални услуги за възрастни хора "Гергана". Разширяването на екипите ще се осъществи, без да са необходими допълнителни средства от общинския бюджет, тъй като финансирането ще бъде осигурено изцяло чрез единния разходен стандарт за държавно делегираните дейности за 2026 година.В Дома за стари хора ще бъдат назначени двама санитари и един социален работник. Останалите длъжности ще бъдат разкрити в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, като там също са предвидени две места за санитари и една позиция за специалист в сферата на социалната работа.Решението ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.