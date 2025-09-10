Определено е наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната относно "Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ - Варна (ВР 1318)“ Министерския съвет взе решение за определяне на наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл.13, ал. 1, т.13, б. "а“ и б. "ж“ от Закона за обществените поръчки при реализацията на обществена поръчка за "Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ - Варна (ВР 1318)“.Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване. Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.Основният интерес, свързан със сигурността на страната, а именно гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на Република България чрез укрепване и гарантиране на морския суверенитет на държавата, включва осигуряването на оперативна готовност на ВМС и тяхната способност да защитават страната от потенциални заплахи по море. В този контекст модернизацията на ВМБ-Варна е от ключово значение за поддържането на морската сигурност и укрепване на отбранителните способности на Република България.