Разширяват пристанище Варна, причината - бойни кораби
Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване. Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.
Основният интерес, свързан със сигурността на страната, а именно гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на Република България чрез укрепване и гарантиране на морския суверенитет на държавата, включва осигуряването на оперативна готовност на ВМС и тяхната способност да защитават страната от потенциални заплахи по море. В този контекст модернизацията на ВМБ-Варна е от ключово значение за поддържането на морската сигурност и укрепване на отбранителните способности на Република България.
