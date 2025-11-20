за което съобщи правосъдния министър Георги Георгиев.
Намерени са 32 таблетки, които тепърва ще бъдат обследвани какви са, както и 2 спринцовки.
От задържаните първоначално за 24 часа, в момента с мярка 72 часа е в ареста само един, който е обвиняем.
Разпитани са множество свидетели, стана ясно още от думите на окръжния прокурор, предаде репортер на Varna24.bg.
Разследване по друго престъпление довело до разкриване на нарушения в Затвора във Варна
