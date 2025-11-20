Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Разследване на друго престъпление, по което се водят процесуално-следствени действия, и е от август тази година, е довело до установяване на нарушение в Затвора във Варна. Това стана ясно от думите на окръжния прокурор на Варна, Красимир Конов, който заедно с началника на ОД на МВР в морския град, старши комисар Красен Торимацов, изнесоха подробности по задържането на 5-има служители на сектор "Арести“ вчера във Варна, за което съобщи правосъдния министър Георги Георгиев.

Намерени са 32 таблетки, които тепърва ще бъдат обследвани какви са, както и 2 спринцовки.

От задържаните първоначално за 24 часа, в момента с мярка 72 часа е в ареста само един, който е обвиняем.

Разпитани са множество свидетели, стана ясно още от думите на окръжния прокурор, предаде репортер на Varna24.bg.