Съдия Светослава Колева от Апелативния съд във Варна, консултантът по зависимости Валентин Русимов и Димитър Гинин, преминал лечение в терапевтичния център на сдружение "Отвори очи“, бяха гости на седмокласници от основно училище "Стоян Михайловски“. Инициаторите на образователната програма "Децата и наркотиците: истина и легенди“ разясниха основните опасности, свързани с употребата и разпространението на опиати, и дадоха ценни житейски съвети на своите домакини."Това е времето, в което очертавате траекторията на вашето бъдеще, период на засилено любопитство към нови неща, сред които и наркотиците, които са лесно достъпни и "рекламирани“ от попкултурата“, посочи Русимов."Предстои ви следващата година да сте в нов клас, в ново училище, с нови приятели. Тъкмо този момент често е преломен за избори, за които после може може да съжалявате. Така стана и с мен“, сподели Димитър Гинин.А Валентин Русимов разгледа връзката между причината и условията, поради които младите хора посягат към забранените вещества. "Причината винаги е в теб. Ти избираш пътя, не някой друг.“Говорейки за условията, съдия Колева припомни мита, че наркотиците застигат само проблемни семейства. "Няма защитени или застраховани. Често това става в домове с образовани родители, в добро социално положение, с обгрижвани деца, но в един момент нещо се обърква“. Децата видяха и звезди от киното и музиката, загубили живота си след дългогодишен прием на различни вещества.Валентин и Димитър бяха категорични, че зависимостта заличава години от живота на човека. Докато връстниците ви се развиват, борят се, трупат успехи и житейски уроци, зависимият остава на същото ниво и после трябва да наваксва пропуснатото на бърза скорост. "Същото се случи с мен – останах на емоционалното ниво, на което бях на 16 години, когато станах зависим“, призна Димитър. Младите мъже посъветваха седмокласниците да вземат решенията си така, че да не се налага да пропускат най-хубавите години в живота си в името на измамно удоволствие от дрогата.Учениците бяха предупредени за рисковете от употреба на марихуана и вейпове. В тях може да има добавен синтетичен наркотик, а той е толкова силен, че е смъртоносен при свръхдоза. Тъй като при вейповете има вдишване, точното количество на синтетиката не може да се дозира по начин, че да се избегне предозирането, обясни съдията от Апелативен съд - Варна. И напомни, че наркотиците не решават проблеми, а създават нови. "Те не са ви нужни, за да бъдете харесвани, обичани, за да успявате или да печелите пари. Краткото "уау усещане“ не струва цената, която ще плащате години наред“, каза Светослава Колева. И призова младежите да не се доверяват на лесните пътища към измамно щастие. Мит е и това, че "всички го правят“. Не е вярно! "Правят го само хората, с които ти си избрал да се обградиш, защото в един момент обкръжението ти става само от зависими“, посочи съдията."Цялата болка, която причиних на семейството и най-близките си, не си струваше“, сподели Димитър Гинин. Тримата лектори са убедени в две неща: първо, че е най-добре никога да не пробваш наркотици и второ - споделяй с родителите си. "Имате толкова много хора, които ви обичат и ще ви помогнат, можете да се доверите на семейството си, на учителите, на училищните психолози. Говорете с родителите си при проблем. Не се страхувайте, че ще ви се скарат. Дори да се ядосат, след това ще направят всичко по силите си, за да ви спасят“ – бе общият апел на тримата лектори пред седмокласниците от ОУ "Стоян Михайловски“.