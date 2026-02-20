ReBonkers открива сезон 2026 с изложба на Самуил Велев
Откриване – 25.02, 18:00 ч.
Изложбата ще може да бъде разгледана до 04.03
Експозицията се разгръща в три взаимосвързани серии: "What Are You Looking For?“ - започваща с директна конфронтация; "Handle“ - обърната към вътрешното преживяване; и "Reached“ - серия от две картини, загатващи различни форми на достигане - емоционално, връзково или екзистенциално.
Чрез тези цикли авторът изследва метаморфозите на човешките състояния - основна тематична линия в неговото творчество.
Самуил Велев завършва Художествената гимназия "Илия Петров“ със специалност "Живопис“, а през 2024 г. придобива бакалавърска степен по живопис от Националната художествена академия в София. По време на обучението си участва в обменна програма с Академията по изящни изкуства "Брера“ в Милано, където задълбочава експериментите си с цветността и живописната техника.
Негови творби са представяни в общи изложби в Берлин и Виена. Той е сред петимата селектирани артисти в категория "Млад автор“ на първото издание на Sofia Art Fair и е съинициатор на формата "The Artist at Play“ - ежемесечен формат за изгряващи артисти.
Проектът "Творческа колекция "La Tercera Nave““ е финансиран по процедура BG-RRP-11.024 Схема за безвъзмездна помощ "Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ" по НПВУ.
