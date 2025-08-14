Сподели close
Банкови карти и сумата от 1500 лева, откраднал от незаключен лек автомобил 31-годишен мъж от Варна, който е известен на полицията и вече осъждан, за същото престъпление.

По-късно са извършени две неправомерни транзакции с платежните средства.

По случая е образувано досъдебно производство и е предаден на прокуратурата.

 

 