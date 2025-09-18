Редица предложения, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, бяха разгледани и одобрени на днешното заседание на ПК "Собственост и стопанство".Едно от тях е предоставянето на част от сграда на ул. "Петко Стайнов" № 7 за нуждите на Центъра за специална образователна подкрепа – Варна. Безвъзмездно управление беше одобрено и за ДГ № 44 "Валентина Терешкова", която ще ползва сгради на ул. "Кирил Пейчинович" № 19 и ул. "Кишинев" № 11. ДГ № 4 "Теменужка" и най-новата градина във Варна – ДГ № 52 "Бялата лястовица", ще получат за безвъзмездно управление имоти съответно имоти на ул. "Цар Симеон I" № 14 и ул. "Велчова завера" № 12 след промяна на вида на собствеността им.ОУ "Константин Арабаджиев" ще разполага с общински имот на ул. "Ангел Кънчев" № 1, а Дирекция "Образование и младежки дейности" – с помещения на ул. "Шипка" № 17-19. Решение беше взето и за предоставяне на имот в с. Каменар на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".Съветниците дадоха съгласието си за безвъзмездно управление от страна на ОУ "Захари Стоянов" на недвижим имот – частна общинска собственост, в ж.к. "Чайка", бл. 50 . Градската художествена галерия – Варна също получи безвъзмездно право на управление върху имоти, намиращи се на ул. "Радко Димитриев" № 8.Допълнително бяха одобрени предложения за предоставяне на имоти на общинските предприятия "Спорт – Варна", "Управление на проекти и озеленяване" и "Комплекс за детско хранене". Комисията подкрепи и стартирането на процедура за придобиване безвъзмездно право на управление върху имоти – частна държавна собственост на ул. "Народни будители" № 1.Членовете на комисията разгледаха също писма от ръководителите на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" – Варна, Двореца на културата и спорта, ДКЦ 1 "Св. Клементина" и ДКЦ 3 – Варна. Одобрени бяха направените предложения за избор на застрахователи за съответните институции.Съветниците взеха решение за продължаване на срока за ликвидация на "КОТ – Варна" ЕООД – наследник на дружеството за улично видеонаблюдение "Варна-Ефкон". Процедурата трябваше да завърши в шестмесечен срок до края на септември. ПК "Собственост и стопанство" даде съгласието си срокът да бъде удължен с още шест месеца, считано от 2 октомври 2025 г.