Живеещи на улица "Отец Паисий" във Варна сигнализираха за нарушения при строителството на голяма сграда в района. Според тях обектът създава както рискове за безопасността, така и системен дискомфорт, разказахате пред БНР.

По думите на Любомир Нейков боклукът и прахът се изсипват свободно, а допълнително напрежение създава и силният шум от строителните дейности, без да се съобразяват работниците с часовете за почивка между 14 и 16 часа. Алармената система на обекта се включва още в 8 часа сутринта, а строителни дейности се извършват и в почивните дни, допълни Нейков, припомняйки, че според наредбата за обществения ред шумни и строителни дейности в тези часови диапазони са ограничени. Нейков съобщи и за монтирана камера, която е поставена на последния етаж, а това поражда опасения за нарушаване на личното пространство.

Няколко са нарушенията, обобщи Александър Драгнев – директор на дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред". Проверка на сигналите, подадени от Любомир Нейков, установява шум в забранените часови диапазони, неправилно изхвърляне на строителни отпадъци без използване на специализирани съоръжения, неправомерно включване на охранителна аларма в различни часове на деня. Ще бъдат издадени актове, предстои и извършване на допълнителна проверка, уточни той.

Боклуците например в момента се изхвърлят директно от терасата, а не чрез специална тръба, както е по правилник, поясни Драгнев.