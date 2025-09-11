Сподели close
На 11.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна

м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна трака, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Узун-Алан, ул. Блага Димитрова, ул. Васил Стоянов, ул. Димитър Талев, ул. Емилиян Станев, ул. Иван Церов, ул. Илинден, ул. Камен Калчев, Константин Петрович и ул. Св. Климент Охридски.

На 11.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна 

кв. Чайка бл. 5, 28, ул. Васил Петлешков 2, 4, ул. Георги Паспалев 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Димитър Икономов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 30, 32, 34, ул. Дружба 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 26, бул. Осми Приморски полк 153.

На 11.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна 

ул. инж. Крум Петров, м-ст Кемер Дере и м-ст Сотира, електрозахранени от МТП 641.

В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна

част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.