На 11.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варнам-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна трака, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Узун-Алан, ул. Блага Димитрова, ул. Васил Стоянов, ул. Димитър Талев, ул. Емилиян Станев, ул. Иван Церов, ул. Илинден, ул. Камен Калчев, Константин Петрович и ул. Св. Климент Охридски.На 11.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варнакв. Чайка бл. 5, 28, ул. Васил Петлешков 2, 4, ул. Георги Паспалев 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Димитър Икономов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 30, 32, 34, ул. Дружба 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 26, бул. Осми Приморски полк 153.На 11.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варнаул. инж. Крум Петров, м-ст Кемер Дере и м-ст Сотира, електрозахранени от МТП 641.В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варначаст от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.