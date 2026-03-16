Регистрацията на листата на ДПС за Варна е факт! Това съобщи областният председател на ДПС Ново начало на Варна Ерджан Ебатин.

Ебатин написа в профила си:

Екипа е мотивиран за успех!

Водач на листата е Йордан Цонев - един от най-добрите парламентаристи и всепризнат експерт в бюджетната сфера.

Цонев води и нашата листа във Велико Търново.

На второ място съм аз.

Третата позиция е за Ертен Анисова, която води листата в регион Добрич.

На четвърто място е адвокат Нурай Басри.

Петата позиция е за Областния лидер на Младежко ДПС Мехмед Мехмедов, като по-нататък са нашите кандидати от общините на Варненски регион.

Листата ни е силна, екипна и представлява сплав между младежки ентусиазъм и опит.

Хайде,Илерииии!