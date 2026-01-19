Рекламират 100-годишнината на "Варненско лято" на турекспо във Виена
©
По време на най-големия търговски панаир за пътуване, почивки и свободно време в Австрия експертите от дирекция "Туризъм“ акцентираха и на 105 години от обявяването на Варна за курортен град, като предоставиха информация за предстоящи събития и инициативи през настоящата година.
На форума във Виена морската столица се представи като целогодишна дестинация с фокус върху възможностите за морска ваканция, СПА и уелнес туризъм, богатото културно-историческо наследство, природните забележителности и наситения събитиен календар. Интерес сред посетителите на форума предизвикаха и възможностите за съчетаване на традиционната лятна ваканция с еко пътеки, вело маршрути, разходки сред природата, дегустации на вина и местни продукти.
Участниците във Ferien-Messe Wien тази година са над 430 от 70 държави, а посетителите са над 70 000 души. Изложението е ключово за дестинация Варна и заради наличието на целогодишни редовни полети от Виена.
Австрия е на четвърто място по брой обслужени пътници на Летище Варна, като за 2025 година бележи ръст от 17% спрямо 2024 г. Над 7 500 австрийски граждани са посетили и пренощували във Варна и близките курорти през миналата година, което е с 17% повече от предходната година. Реализираните нощувки са почти 45 000 и също отбелязват увеличение от 13%. 5,7 дни е средният престой на австрийците в дестинацията.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.