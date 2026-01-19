100-годишнината на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ е сред акцентите в представянето на Варна по време на първото за годината участие в международно туристическо изложение – Ferien-Messe Wien 2026. То се проведе в австрийската столица от 15 до 18 януари, а Община Варна участва във форума на българския информационен щанд, организиран от Министерството на туризма, заедно с представители на туристическия бизнес и общините София, Созопол и Хисаря.По време на най-големия търговски панаир за пътуване, почивки и свободно време в Австрия експертите от дирекция "Туризъм“ акцентираха и на 105 години от обявяването на Варна за курортен град, като предоставиха информация за предстоящи събития и инициативи през настоящата година.На форума във Виена морската столица се представи като целогодишна дестинация с фокус върху възможностите за морска ваканция, СПА и уелнес туризъм, богатото културно-историческо наследство, природните забележителности и наситения събитиен календар. Интерес сред посетителите на форума предизвикаха и възможностите за съчетаване на традиционната лятна ваканция с еко пътеки, вело маршрути, разходки сред природата, дегустации на вина и местни продукти.Участниците във Ferien-Messe Wien тази година са над 430 от 70 държави, а посетителите са над 70 000 души. Изложението е ключово за дестинация Варна и заради наличието на целогодишни редовни полети от Виена.Австрия е на четвърто място по брой обслужени пътници на Летище Варна, като за 2025 година бележи ръст от 17% спрямо 2024 г. Над 7 500 австрийски граждани са посетили и пренощували във Варна и близките курорти през миналата година, което е с 17% повече от предходната година. Реализираните нощувки са почти 45 000 и също отбелязват увеличение от 13%. 5,7 дни е средният престой на австрийците в дестинацията.