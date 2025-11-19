Община Варна се представя през ноември в три международни туристически изложения на най-важните чуждестранни пазари - Германия, Полша и Румъния. Целта е да се засили присъствието на водещите европейски пазари и да утвърди Варна като привлекателна целогодишна туристическа дестинация.Първата спирка е международната туристическа борса "Touristik & Caravaning“ в Лайпциг, която ще се проведе от 19 до 23 ноември. Изложението е сред най-значимите за крайни клиенти в Германия и именно в този период туристите планират своите почивки за следващата година. Варна и близките курорти вече присъстват широко в ранните каталози на германските туроператори за сезон 2026, а интересът към региона продължава да расте. От началото на годината до края на октомври 79 987 германски туристи са пренощували във Варна – ръст от 35% спрямо 2024 г., а реализираните нощувки достигат 573 301, което е увеличение от 30%. Принос за тази положителна тенденция имат двата проекта, с които Община Варна участва в "Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ на Министерството на туризма през 2024 година. Принос отбелязват и увеличеният полетен капацитет през сезон 2025 и реализираните домакинства през месеците май и юни на Erlebe Bulgarien (Открий България) – събитие, привлякло 250 представители на немски и швейцарски туроператори, авиокомпании, туристически организации и агенции и годишната конференция на RITA AG – водеща организация на независими пътнически и ваканционни консултанти в Германия.Паралелно с това Варна ще участва и в най-голямото туристическо изложение в Полша – ITTF Warsaw, което също се провежда от 19 до 23 ноември. Полският пазар е сред водещите за България, а дестинация Варна традиционно е предпочитана от полските туристи за семейни морски почивки. През сезон 2025 близо 57 000 полски граждани са избрали Северното Черноморие, като са реализирали почти 380 000 нощувки. Варна привлича полските туристи предимно с пакетите за морски семейни почивки, но е атрактивна и със своите спа и уелнес центрове. Полските граждани се интересуват също така и от възможности за вело, къмпинг, рафтинг туризъм и младежки лагери. На полската публика Варна ще се представи с богати рекламни материали на роден език – подход, който се оценява високо от посетителите на форума.Третото участие е на туристическата борса TTR в Букурещ от 20 до 23 ноември – ключово събитие за най-големия чуждестранен пазар за Варна. Румъния формира 30% от общия туристопоток към града. За периода януари–октомври Варна е посетена от почти 310 000 румънски туристи – с 6% повече от миналата година, а реализираните нощувки надхвърлят 1 280 000 (+5%). На есенния форум в Букурещ традиционно интересът на посетителите е насочен към търсене на атрактивни оферти за Коледа и Нова година. Акцент ще бъдат и културно-историческите обекти, както и богатите възможности за спа и уелнес туризъм, позициониращи града като интересно място за посещение през всички сезони.