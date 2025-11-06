Рекламират Варна като туристическа дестинация в Лондон
Представен е пълният спектър от туристически възможности в региона, а посетителите на българския национален щанд могат да опознаят страната ни и в частност Варна и като винено-кулинарна дестинация и място за алтернативен, устойчив целогодишен туризъм. Предоставена е полезна и изчерпателна информация за предлаганите туристическите услуги, както и разнообразни предложения и начини за опознаване на забележителностите на града и региона, за безплатните пешеходни турове, за акцентите от многожанровия събитиен календар.
Посетителите на българския щанд проявяват засилен интерес към ваканционен, културен, СПА и уелнес и винен туризъм, посочват експертите от дирекция "Туризъм“ в Община Варна. Те допълват още, че провеждат предварително организирани срещи с травел блогъри, инфлуенсъри, представители на медии за представяне на богатото културно наследство на града, възможностите за развлечения и преживявания в региона. Туристически агенции проучват опциите за включване на различни обекти за посещение в обиколни пътувания. Традиционно най-голям е интересът към златното съкровище от халколитния некропол на Варна, отчитат експертите от Община Варна в изложението.
С представители на туроператори и авиокомпании се обсъждат възможностите за съвместни маркетингови инициативи, експедиентски посещения и опознавателни обиколки през следващата година. Важна новина от проведените срещи е намерението на швейцарската авиокомпания Edelweiss да разшири своята полетна програма от Цюрих до летище Варна през 2026 г.
България е разпознаваема и утвърдена ваканционна дестинация, позната с конкурентни цени и високо качество на услугите, посочват още експертите. По техни данни през последните години Варна също набира популярност на британския пазар, а красивите курорти, природните, културните и историческите дадености на региона привличат все повече вниманието на чуждестранните туристи. В сравнение с 2024 г., през 2025 г. британските туристи във Варна са се увеличили с 19%, като техният брой към 30.09.2025г. е бил над 7 000, с реализирани почти 28 000 нощувки. Перспектива за увеличаване на посещенията от острова е и целогодишната авиосвързаност на града ни с британската столица.
