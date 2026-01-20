Община Варна се представя на международното туристическо изложение CMT (Caravan, Motor, Touristik) в Щутгарт, което се провежда от 17 до 25 януари 2026 г. Фокусът на участието е върху утвърждаването на морската столица като целогодишна туристическа дестинация с богато разнообразие от продукти и преживявания.В рамките на изложението Варна се промотира с акцент върху морския ваканционен туризъм и възможностите за почивка през активния летен сезон, както и върху уикенд пътуванията, СПА и уелнес услугите. Специално внимание се отделя на еко и вело маршрутите и активностите на открито, които набират все по-голяма популярност сред европейските туристи, както и на балнеологията и здравния туризъм в курортните комплекси Св. Св. Константин и Елена, Златни пясъци и Ривиера. Представителите на Община Варна предоставят и подробна информация за природните забележителности, културно-историческото наследство и добрата транспортна достъпност на дестинацията.Община Варна представя за първи път на изложението в Щутгарт новата имиджова брошура на дестинацията ни на немски език, както и богат набор от рекламни материали, карти на града и сувенири. Интересът от Германия към Варна бележи устойчив ръст – през 2025 г. броят на туристите от страната се увеличава с 35% и достига 82 755 души, реализирали общо 590 846 нощувки, което е с 30% повече спрямо 2024 г. На посетителите се предоставя и актуална информация за целогодишните директни полети до Варна от Берлин, Хамбург, Нюрнберг, Меминген, Дортмунд и Франкфурт, както и за сезонните линии от Щутгарт, Хановер, Лайпциг и Мюнхен.CMT (Caravan, Motor, Touristik) е най-голямото в света туристическо изложение за крайни клиенти и се провежда ежегодно през януари в Щутгарт. През 2026 г. във форума участват 1570 изложители, разположени в десет изложбени зали с обща площ от приблизително 125 000 кв. м. Традиционен акцент е караванингът, като индустрията представя над 120 нови продукта и иновации и експозиция от около 1200 превозни средства. След успеха на предходното издание, посетено от около 260 000 души, тази година се очакват близо 300 000 посетители, които ще могат да се възползват от туроператорски оферти с отстъпки до 20%, валидни до края на януари.Водещите теми на CMT Щутгарт обхващат къмпинг и караванинг, мотоциклети, велотуризъм, голф, СПА и уелнес, круизни и приключенски пътувания. Паралелно с основното изложение се провеждат и четири тематични формата, посветени на колоездене и приключенски туризъм, круизи, голф и уелнес, както и на парапланеризъм и сърф, които осигуряват равномерно разпределение на посетителите през всичките девет дни.Участието в CMT Щутгарт утвърждава позицията на Варна като предпочитана туристическа дестинация в Европа. С общите усилия на Община Варна, Министерството на туризма и водещи туроператори морската столица не само популяризира своите природни и културни богатства, но и активно работи за привличане на туристи от ключови международни пазари.