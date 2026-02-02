Рекламират туризма на Варна на Международно изложение в Кишинев
В рамките на изложението Варна, заедно с още 14 български общини и компании, се представя на националния информационен щанд на България, разположен на изложбена площ от над 100 кв. метра.
България и град Варна са добре разпознаваеми и предпочитани дестинации за молдовските туристи. Интересът е насочен основно към лятната морска почивка по Черноморското крайбрежие, както и към атрактивни места за посещение. Отчитат се заявки както за организиран туристически отдих, така и за индивидуални обиколни и уикенд пътувания.
Наблюдава се и нарастващ интерес към възможностите за спа и уелнес туризъм. Близостта на дестинацията, лесният достъп, сигурността и добре организираният транспорт са сред основните фактори, които привличат все повече туристи от Молдова.
Участието на Варна в този утвърден международен форум допринася за позиционирането на града като целогодишна туристическа дестинация. От най-голямата молдовска туроператорска агенция "Панда тур“ посочват, че "Дестинация Варна“ е сред най-продаваните и предпочитани екскурзии на местния пазар.
На щанда на Община Варна се представя пълният спектър от туристически възможности на града и региона – културно-исторически туризъм, морски и балнео туризъм, спа и уелнес услуги, както и събития и атракции през всички сезони.
"Tourism & Travel Expo“ е сред водещите туристически изложения в региона, като ежегодно в него участват над 200 изложители от близо 20 държави.
