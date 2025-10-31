83 нарушения с ел.тротинетки са констатирани за два дни във Варна. Това стана ясно от думите на главен инспектор Петко Камбуров от "Пътна полиция“.Припомняме ви, че индивидуалното електрическо превозно средство (ИЕПС), както е официалното наименование на всички ел.тротинетки е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, но ненадвишаваща 25 km/h, без или с място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg.Не са ИЕПС електрическите велосипеди – те имат педали и се задвижват основно с мускулна сила, като електрическият двигател само подпомага движението.Не са ИЕПС мотопедите с електрически двигател – за тях се прилагат изискванията, валидни за моторните превозни средства.Не са ИЕПС инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.Забранено е управлението на ИЕПС от лица под 16 години!При установяване на нарушение от непълнолетни под 16 г., административно-наказателна отговорност носят родителите или настойниците, които са допуснали управлението.Въвеждането на тези правила има превантивна цел – да се гарантира безопасността на водачите, пешеходците и всички участници в движението.Пътната култура и отговорното поведение при ползване на ИЕПС са от ключово значение за избягване на инциденти, особено сред подрастващите.ОД на МВР – Варна напомня:Спазването на правилата за движение по пътищата спасява животи.Безопасността на пътя е обща отговорност!Добрата новина е, че от началото на годината има спад на жертните на войната по пътищата във Варненска област. Спрямо същият период на миналата година загиналите са с 2-ма по-малко, а ранените – с 89.