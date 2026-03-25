Рекорден брой участници посреща Варна за Националния детски фолклорен конкурс "Диньо Маринов"
Компетентното жури, което ще оценява изпълненията, е с председател Димитър Христов – диригент на народен оркестър при БНР, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров“. В работата ще му помагат още: Петьо Костадинов – оркестрант в оркестъра на БНР, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров“, Костадин Генчев – композитор, аранжор, оркестрант в оркестъра на БНР, Ваня Монева – диригент на хор "Ваня Монева“, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров“, Евелина Христова – певица, солистка на "Мистерията на българските гласове“ и "Ева квартет“, Гергана Костадинова – певица, солистка на "Мистерията на българските гласове“ и "Ева квартет“, преподавател и Христина Белева – преподавател.
Целта на конкурса, чийто организатор е ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.
Освен традиционните награди ще бъдат връчени и специални отличия – на кмета на Варна, приз на Националния дворец на децата, награда на Радио Варна, ЦПЛР – Общински детски комплекс и др.
Конкурсът, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Община Варна, под патронажа на кмета на морската столица, е включен в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби.
Класираните на първо, второ и трето място от III и IV възрастови групи, в двете категории, ще получат едногодишни стипендии.
Костадинов отдава почит на граф Игнатиев с историческа беседа на първия му паметник в света - във Варна
10:11
111 участници се включиха в деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов"
24.03
Коцев минути преди делото: Справедливостта ще победи арогантността на партийните кабинети, превърнати във фотостудиа
24.03
Полицията предприема тежки мерки във Варна
18:45 / 24.03.2026
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате пла...
12:04 / 22.03.2026
Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
07:45 / 22.03.2026
Във Варна регистрираха вероятен случай на денга
19:22 / 21.03.2026
