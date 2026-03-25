Рекорден брой участници посреща Варна за XXXI издание на Националния детски фолклорен конкурс "Диньо Маринов“. Над 400 млади фолклорни певци, инструменталисти, камерни вокални и инструментални групи, народни хорове, оркестри и ансамбли от цялата страна, са подали заявки за участие. Конкурсът ще се проведе в рамките на три поредни дни – 27, 28 и 29 март т.г. в залите на Младежки дом – Варна.Компетентното жури, което ще оценява изпълненията, е с председател Димитър Христов – диригент на народен оркестър при БНР, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров“. В работата ще му помагат още: Петьо Костадинов – оркестрант в оркестъра на БНР, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров“, Костадин Генчев – композитор, аранжор, оркестрант в оркестъра на БНР, Ваня Монева – диригент на хор "Ваня Монева“, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров“, Евелина Христова – певица, солистка на "Мистерията на българските гласове“ и "Ева квартет“, Гергана Костадинова – певица, солистка на "Мистерията на българските гласове“ и "Ева квартет“, преподавател и Христина Белева – преподавател.Целта на конкурса, чийто организатор е ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.Освен традиционните награди ще бъдат връчени и специални отличия – на кмета на Варна, приз на Националния дворец на децата, награда на Радио Варна, ЦПЛР – Общински детски комплекс и др.Конкурсът, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Община Варна, под патронажа на кмета на морската столица, е включен в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби.Класираните на първо, второ и трето място от III и IV възрастови групи, в двете категории, ще получат едногодишни стипендии.