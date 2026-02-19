С бюджет от 610 хил. евро Община Варна планира да даде старт на подготовката за юбилейното издание на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ през 2026 г. Средствата ще бъдат използвани за организацията и провеждането на специалната програма, посветена на 100-годишнината от основаването на най-стария музикален фестивал в България. Финансирането ще обезпечи хонорари на световноизвестни оркестри и солисти, транспорт, самолетни билети, настаняване, наем на зали и инструменти, както и мащабна рекламна кампания. Това стана ясно на днешното заседание на ПК "Култура и духовно развитие“, на което с пълно единодушие беше дадена зелена светлина за осигуряване на средствата. Предстои темата да бъде разгледана и от комисията по финанси и бюджет, като крайното решение ще вземе Общинският съвет.Юбилейното издание ще включва четири концерта на световни оркестри, които ще гостуват за първи път в България. Тези събития са кулминацията на празничната програма и ще привлекат хиляди почитатели на класическата музика от страната и чужбина, се посочва в предложението на кмета за осигуряване на средствата.Програмата започва на 30 юни в зала 1 на Фестивалния и конгресен център с концерта на Camerata Salzburg. Основан през 1952 г. в музикалната столица Залцбург, този оркестър е сред водещите камерни ансамбли в света. Присъствието му във Варна е събитие с изключителен престиж и ще постави силно начало на празничната година.На 18 август, отново в зала 1 на Фестивалния и конгресен център, ще се изяви European Union Youth Orchestra – един от най-престижните младежки оркестри в света. Основан през 1976 г. по инициатива на Европейския парламент, съставът обединява най-талантливите млади музиканти от всички държави членки на Европейския съюз. През 2026 г. оркестърът отбелязва и собствен юбилей – 50 години от създаването си, което прави гостуването във Варна още по-значимо.На 6 септември в зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта варненската публика ще има възможност да се наслади на Berlin Radio Symphony Orchestra. Основан през 1946 г., оркестърът е сред най-разпознаваемите симфонични състави в Европа и света. Оркестърът е известен със своята иновативност, откритост към съвременни творби и впечатляващи концертни програми, които го превръщат в истинска световна марка в класическата музика.Юбилейните чествания ще завършат на 14 октомври в зала "Конгресна“ с гостуването на BBC Symphony Orchestra. Основан през 1930 г. в Лондон, оркестърът е водещият симфоничен състав на британската обществена медийна корпорация и е тясно свързан със световноизвестния фестивал BBC Proms.Очаква се четирите концерта да привлекат над 8000 зрители. Повече от 350 музиканти ще пристигнат във Варна, което ще има пряк икономически ефект за местната икономика. Освен меломани от страната и чужбина, се очакват гости на дипломатическо, политическо и бизнес ниво, което ще засили международния имидж на града, се казва още в предложението на кмета.Историята на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ започва преди 100 години – непосредствено след официалното откриване на Морските бани на Варна през 1926 г., първия SPA център в морския град. Инициативата за създаване на народни музикални тържества е дело на емблематични личности от тогавашното варненско общество, сред които са композиторите Панчо Владигеров и Добри Христов. Тези първи музикални празници поставят началото на традиция, която постепенно се превръща в най-големия и дълголетен международен музикален фестивал в България. През годините "Варненско лято“ се утвърждава като представителен форум на българското и световното музикално творчество, сцена за премиери на значими български произведения и място за среща на поколения артисти.