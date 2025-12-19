Рекордьор! Хванаха мъртво пиян шофьор в Аспарухово
Техническото средство, с което била направена инспекцията за наличие на алкохол, отчела почти 3 промила.
Срещу 63– годишния водач е образувано досъдебно производство.
