Жител на с. Аспарухово - водач на лек автомобил, попаднал в полицейския арест за срок до 24 часа. След подаден сигнал в дежурната на РУ Провадия – за криволичеща кола, служителите на реда установили и проверили шофьора.Техническото средство, с което била направена инспекцията за наличие на алкохол, отчела почти 3 промила.Срещу 63– годишния водач е образувано досъдебно производство.