Двама водачи на МПС попаднали в полицейските арест за срок до 24 часа.

При извършена проверка, служителите на РУ Девня и Пето РУ, установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали значително количество алкохол – над 2,5 промила. Инспекциите на мъжете на 29 и 52 – годишна възраст, са извършени през вчерашния ден, късно вечерта.

По случаите са образувани бързо и досъдебно производства.