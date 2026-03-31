Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров за втори път беше избран за главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.Новоизбраният Управителен съвет на сдружението проведе първото си заседание на 31.03.2026 г.На Общото отчетно-изборно събрание на СРВУРБ, състояло се на 26.03.2026 г., проф. д-р Евгени Станимиров получи доверие като член на Управителния съвет за трети пореден мандат, а преди това един мандат беше председател на Контролния съвет на сдружението.Този избор е безспорна висока оценка и признание за Икономически университет – Варна, мястото и ролята му в образователната система на България. Съветът на ректорите на висшите училища в Република България обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите.