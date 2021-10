© виж галерията В навечерието на 60-тата годишнина на Технически университет - Варна, неговият ректор – проф.д-р инж. Венцислав Вълчев откри академичната 2021/2022 година в присъствието на академичното ръководство, над 1000 първокурсника, представители на регионалната и общинска власт, партньори от бизнеса и средните училища.



Специални гости на събитието бяха областният управител на Област Варна - Марио Смърков, Веселин Василев – зам. кмет на Кметство Приморски, Негово преосвещенство – отец Василий, представител на Варненска и Велико-Преславска света митрополия, Лилия Христова – началник на Дирекция "Образование и младежки дейности“ в Община Варна, Ирена Радева – Началник "Регионално управление на образованието – Варна“, Людмил Стоев – Председател на Съвета на настоятелите в ТУ – Варна, Димитър Димитров - член на Съвета на настоятелите, мениджър на фирма "АРДЕС Информационни технологии“ ЕООД и доктор хонорис кауза на ТУ – Варна, д-р инж. Боряна Манолова - главен изпълнителен директор на Siemens България, Ивайло Ламбрев – риск мениджър в KBC Shared Service and Digital Development Center и др.



Тържествената церемония по прекрачването на прага на Университета за развълнуваните първокурсници бе открита от проф. Вълчев. В своето слово той подчерта ролята, която заема днес Технически университет – Варна, като съвременен, модерен, европейски образователен и научен център, заслужил своето престижно място сред международната академична общност. Ректорът на ТУ – Варна акцентира и върху успехите в учебната дейност през последната година, изразени в 8% -ия ръст на приетите студенти, 3 пъти по – големия прием на чуждестранни студенти от 12 държави от 3 континента.



Проф. Вълчев приветства първокурсниците, поздравявайки ги за избора да бъдат част от академичното семейство на Технически университет – Варна и ги увери, че са направили правилния избор, защото прекрачват прага на университет с 60 годишна история и традиции и университет, в който ще усвоят технологията на успеха. "ТУ – Варна е светът на вашите възможности, свят в който мечтите ви ще се сбъдват!“ – подчерта проф. Вълчев.



На добър час на първокурсниците и преподавателите пожелаха областният управител на област Варна – г-н Марио Смърков, г-жа Лилия Христова – от името на кмета на град Варна – г-н Иван Портних.



Пожелания за успех през новата учебна година отправиха и активните партньори на ТУ – Варна от бизнеса – Siemens България, KBC Shared Service and Digital Development Center, "АРДЕС Информационни технологии“, фирма MyPoS, фирма 411 Маркетинг и др.



Главният изпълнителен директор на Siemens България – д-р инж. Боряна Манолова връчи специални стипендии на двама изявени студенти от ТУ – Варна, а Ивайло Ламбрев – риск мениджър в KBC Shared Service and Digital Development Center предложи стажантски програми за студентите от информационните и комуникационни специалности. Наградите за първокурсниците, класирали се с най – висок бал бяха осигурени от инж. Димитър Димитров – собственик и мениджър на фирма "АРДЕС Информационни технологии“.



Ръководство, партньори, студенти и преподаватели взаимно си пожелаха здраве, щастие, пълноценен студентски живот, творческо настроение – "Вярвам, че вашата младежка енергия и силен дух са важен ресурс, който ние заедно ще укрепваме и развиваме, като най-важния фактор за една модерна и просперираща нация“ завърши обръщението си към първокурсниците ректорът на ТУ – Варна.



На добър час и ползотворна и успешна юбилейна академична година на Технически университет – Варна.